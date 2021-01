Com todos os votos contados nas 3.092 freguesias do país, Marcelo Rebelo de Sousa venceu as eleições à Presidência da República, com 2.508.450 votos (60,77%). Bastante distante, Ana Gomes ficou em segundo lugar (533.622 votos – 12,93%) e André Ventura em terceiro (490.587 votos – 11,88%).

Já João Ferreira alcançou 178.538 votos (4,33%), Marisa Matias 162.370 (3,93%), Tiago Mayan 132.338 (3,21%) e Vitorino Silva, natural da freguesia de Rans, Penafiel, ficou em último lugar, com 121.972 votos (2,95%).

Mas como se saíram os candidatos presidenciais na região?

Os quatro concelhos analisados pelo IMEDIATO (Paços de Ferreira, Penafiel, Paredes e Lousada) contribuíram, no total, para 3% dos votos de Marcelo Rebelo de Sousa (69.538). Na verdade, o candidato conseguiu um resultado significativamente melhor na região que no panorama nacional, com 68,22% e 60,77% dos votos, respetivamente.

O mesmo não se pode dizer da maioria dos restantes candidatos. Ana Gomes manteve o segundo lugar na região, mas conseguiu nos quatro concelhos 10.880 votos, 10,67% do número total (menos 2,26% que a sua percentagem nacional,12,93%).

Vitorino Silva, também conhecido como “Tino de Rans”, conseguiu retirar André Ventura da terceira posição e somar 7.075 votos, 6,94% do total dos quatro concelhos. Assim, o candidato penafidelense conseguiu mais que duplicar a sua percentagem nacional na sua região natal.

Na quarta posição, com 6.679 votos e 6,55% do total da região, surge André Ventura. O candidato cai, assim, 5,33% quando se compara o resultado nos quatro concelhos sob a lupa do IMEDIATO à sua percentagem nacional, de 11,98%.

Segue-se Marisa Matias, com 3.425 votos e 3,36%, que também diminuiu a sua percentagem na região em comparação à sua representatividade nacional (3,93%). Tiago Mayan somou nos quatro concelhos 2.366 votos, 2,32% do total (a nível nacional tem 3,21%) e João Ferreira não chegou aos 2.000, ficando-se pelos 1,93%, quase metade da sua percentagem nacional.

Consulte a tabela e descubra os resultados do seu concelho.

Marisa Matias Marcelo Rebelo de Sousa Tiago Mayan André Ventura Vitorino Silva João Ferreira Ana Gomes Paços de Ferreira 727 14.973 619 2.009 1.272 484 2.133 Penafiel 993 19.499 530 1.942 4.270 522 3.045 Lousada 593 12.502 456 1.555 1.533 361 2.015 Paredes 1.112 22.564 761 2.728 2.802 601 3.687 Total 3.425 69.538 2.366 6.679 7.075 1.968 10.880

Pode ainda encontrar os dados das freguesias de Paços de Ferreira aqui:

E das freguesias de Penafiel aqui: