Os resultados já estão fechados em todas as freguesias do concelho de Paços de Ferreira – e Marcelo Rebelo de Sousa “conquistou” a Capital do Móvel, com valores superiores à média nacional. O candidato à Presidência da República foi o mais votado em todas as freguesias pacenses.

Segundo a informação que o IMEDIATO compilou, Marcelo Rebelo de Sousa reúne 67% dos votos pacenses (13.744), seguido por Ana Gomes, com 10% (1.980).

Com menos 151 votos que a candidata socialista surge André Ventura ( 9%). Já o candidato natural de Rans, no concelho de Penafiel, ocupou a quarta posição em Paços de Ferreira, com 6% (1.170 votos).

Freguesia Marisa Matias Marcelo Rebelo Sousa Tiago Mayan André Ventura Vitorino Silva João Ferreira Ana Gomes Carvalhosa 44 1.199 50 180 102 16 153 Eiriz 35 703 15 75 35 16 68 Ferreira 63 1.114 44 161 110 26 115 Figueiró 35 762 24 76 69 13 120 Frazão/Arreigada 59 1.637 48 220 135 27 182 Freamunde 133 2.140 78 234 158 204 381 Meixomil 45 950 43 146 71 34 139 Paços de Ferreira 123 2.515 166 409 222 83 427 Penamaior 50 962 54 122 72 16 133 Raimonda 35 705 24 81 57 10 134 Sanfins, Lamoso e Codessos 70 1.608 52 157 153 25 185 Seroa 35 678 21 148 88 14 96 Total 727 14.973 619 2.009 1.272 484 2.133