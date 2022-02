Decorreram, este domingo, as eleições legislativas. Num momento em que já se apurou a maioria dos resultados a nível nacional, o PS surge destacado, com quase 42%, seguido pelo PSD, com quase 28%. O Chega ascende no número de votos angariados e torna-se a terceira força política no país, com mais de 7%.

Também no concelho de Paços de Ferreira já se conhece o resultado das legislativas em todas as freguesias, seguindo-se a tendência verificada a nível nacional. O PS obteve o maior número de votos – 12.348 – superando o PSD, que em 2019 tinha vencido na ‘Capital do Móvel’. Em terceiro lugar surge o Chega, com 5,32% dos votos e em quarto a Iniciativa Liberal, com 3,78%.

Conheça ainda os resultados na sua freguesia:

Carvalhosa

PS – 40,57 % (976 votos)

PSD – 38,90 % (936 votos)

Chega – 6,44 % (155 votos)

IL – 4,36 % (105 votos)

BE – 2,70 % (65 votos)

CDS-PP – 1,37 % (33 votos)

CDU – 1,16 % (28 votos)

PAN – 0,67 % (16 votos)

RIR – 0,62 % (15 votos)

Livre – 0,46 % (11 votos)

Nós Cidadãos – 0,25 % (6 votos)

ADN – 0,21 % (5 votos)

Ergue-te – 0,12 % (3 votos)

MPT – 0,12 % (3 votos)

MAS – 0,08 % (2 votos)

PTP – 0,08 % (2 votos)

Aliança – 0,04 % (1 voto)

Volt – 0,04 % (1 voto)

JPP – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 0,96 % (23 votos)

Nulos – 0,83 % (20 votos)

Eiriz

PS – 44,98 % (573 votos)

PSD – 37,60 % (479 votos)

Chega – 5,02 % (64 votos)

IL – 3,77 % (48 votos)

CDU – 1,73 % (22 votos)

BE – 1,49 % (19 votos)

PAN – 1,10 % (14 votos)

CDS-PP – 0,94 % (12 votos)

RIR – 0,47 % (6 votos)

Volt – 0,39 % (5 votos)

Livre – 0,16 % (2 votos)

Ergue-te – 0,08 % (1 votos)

JPP – 0,08 % (1 votos)

Aliança – 0,00 % (0 votos)

ADN – 0,00 % (0 votos)

MAS – 0,00 % (0 votos)

MPT – 0,00 % (0 votos)

Nós Cidadãos – 0,00 % (0 votos)

PTP – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 1,41 % (18 votos)

Nulos – 0,78 % (10 votos)

Ferreira

PS – 42,94 % (1.000 votos)

PSD – 34,09 % (794 votos)

Chega – 5,84 % (136 votos)

IL – 3,74 % (87 votos)

BE – 3,05 % (71 votos)

CDS-PP – 1,93 % (45 votos)

CDU – 1,46 % (34 votos)

RIR – 1,33 % (31 votos)

PAN – 0,60 % (14 votos)

Livre – 0,56 % (13 votos)

Nós Cidadãos – 0,43 % (10 votos)

PTP – 0,21 % (5 votos)

ADN – 0,09 % (2 votos)

MAS – 0,09 % (2 votos)

Volt – 0,09 % (2 votos)

Ergue-te – 0,04 % (1 voto)

MPT – 0,04 % (1 voto)

Aliança – 0,00 % (0 votos)

JPP – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 1,80 % (42 votos)

Nulos – 1,67 % (39 votos)

Figueiró

PS – 45,52 % (676 votos)

PSD – 35,96 % (534 votos)

IL – 4,65 % (69 votos)

Chega – 3,84 % (57 votos)

BE – 2,90 % (43 votos)

PAN – 1,35 % (20 votos)

CDS-PP – 1,14 % (17 votos)

RIR – 1,08 % (16 votos)

CDU – 0,88 % (13 votos)

Livre – 0,47 % (7 votos)

Ergue-te – 0,20 % (3 votos)

Nós Cidadãos – 0,20 % (3 votos)

Aliança – 0,07 % (1 voto)

JPP – 0,07 % (1 voto)

MAS – 0,07 % (1 voto)

PTP – 0,07 % (1 voto)

Volt – 0,07 % (1 voto)

ADN – 0,00 % (0 votos)

MPT – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 0,74 % (11 votos)

Nulos – 0,74 % (11 votos)

Frazão/ Arreigada

PSD – 43,52 % (1.406 votos)

PS – 36,00 % (1.163 votos)

CH – 5,51 % (178 votos)

IL – 3,13 % (101 votos)

BE – 2,60 % (84 votos)

CDS-PP 1,95 % (63 votos)

CDU – 1,33 % (43 votos)

PAN – 1,15 % (37 votos)

RIR – 0,84 % (27 votos)

Livre – 0,77 % (25 votos)

Ergue-te – 0,15 % (5 votos)

Nós Cidadãos – 0,12 % (4 votos)

MPT – 0,09 % (3 votos)

PTP – 0,09 % (3 votos)

Aliança – 0,06 % (2 votos)

ADN – 0,06 % (2 votos)

Volt – 0,06 % (2 votos)

JPP – 0,00 % (0 votos)

MAS – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 1,18 % (38 votos)

Nulos – 1,39 % (45 votos)

Freamunde

PS – 46,70% (1.956 votos)

PSD – 26,89 % (1.126 votos)

CDU – 7,90 % (331 votos)

BE – 4,18 % (175 votos)

CH – 4,06 % (170 votos)

IL – 3,03 % (127 votos)

CDS-PP – 1,50 % (63 votos)

Livre – 1,05 % (44 votos)

RIR – 0,98 % (41 votos)

PAN – 0,96% (40 votos)

Ergue-te – 0,19 % (8 votos)

ADN – 0,14 % (6 votos)

MPT – 0,10 % (4 votos)

Aliança – 0,07 % (3 votos)

JPP – 0,07 % (3 votos)

Nós Cidadãos – 0,07 % (3 votos)

Volt – 0,07 % (3 votos)

MAS – 0,02 % (1 voto)

PTP – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 1,00 % (42 votos)

Nulos – 1,00 % (42 votos)

Meixomil

PSD – 43,94% – 892 votos

PS – 36,40% (739 votos)

CH – 4,83% – (98 votos)

IL – 3,69% – (75 votos)

BE – 2,81% (57 votos)

CDU – 1,43% (27 votos)

CDS-PP – 1,33% (27 votos)

PAN – 1,18% (24 votos)

Livre – 0,79% (16 votos)

RIR – 0,49% (10 votos)

Ergue-te – 0,20% (4 votos)

MAS – 0,10% (2 votos)

Nós Cidadãos – 0,10% (2 votos)

Volt – 0,10% (2 votos)

ADN – 0,05% (1 voto)

JPP – 0,05% (1 voto)

MPT – 0,05% (1 voto)

Aliança – 0,05% (1 voto)

PTP – 0% (0 votos)

Em branco – 1,53% (31 votos)

Nulos – 0,94% (19 votos)

Paços de Ferreira

PSD – 42,55 % (2.252 votos)

PS – 34,88 % (1.846 votos)

Chega – 6,01 % (318 votos)

IL – 4,80 % (254 votos)

BE – 2,93 % (155 votos)

CDU – 1,47 % (78 votos)

CDS-PP – 1,44 % (76 votos)

PAN – 1,27 % (67 votos)

Livre – 0,87 % (46 votos)

RIR – 0,66 % (35 votos)

ADN – 0,19 % (10 votos)

Nós Cidadãos – 0,15 % (8 votos)

Volt – 0,11 % (6 votos)

MPT – 0,09 % (5 votos)

Ergue-te 0,08 % (4 votos)

JPP – 0,04 % (2 votos)

MAS – 0,04 % (2 votos)

PTP – 0,04 % (2 votos)

Aliança – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 1,51 % (80 votos)

Nulos – 0,87 % (46 votos)

Penamaior

PSD – 44,05 % (847 votos)

PS – 37,70 % (725 votos)

Chega – 4,47 % (86 votos)

IL – 3,38 % (65 votos)

BE – 2,65 % (51 votos)

CDS-PP – 1,46 % (28 votos)

CDU – 1,09 % (21 votos)

PAN – 0,73 % (14 votos)

RIR – 0,68 % (13 votos)

Livre – 0,52 % (10 votos)

Ergue-te – 0,16 % (3 votos)

Nós Cidadãos – 0,16 % (3 votos)

Volt – 0,10 % (2 votos)

Aliança – 0,05 % (1 votos)

ADN – 0,05 % (1 votos)

JPP – 0,05 % (1 votos)

MAS – 0,05 % (1 votos)

MPT- 0,05 % (1 votos)

PTP – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 1,46 % (28 votos)

Nulos – 1,14 % (22 votos)

Raimonda

PS – 47,87 % (695 votos)

PSD – 33,26 % (483 votos)

Chega – 5,17 % (75 votos)

IL – 3,44 % (50 votos)

BE – 2,69 % (39 votos)

CDS – 1,65 % (24 votos)

PAN – 1,03 % (15 votos)

CDU – 0,90 % (13 votos)

RIR – 0,62 % (9 votos)

Livre – 0,28 % (4 votos)

ADN – 0,14 % (2 votos)

Nós Cidadãos – 0,14 % (2 votos)

Aliança – 0,07 % (1 voto)

Ergue-te – 0,07 % (1 voto)

JPP – 0,07 % (1 voto)

MAS – 0,07 % (1 voto)

PTP – 0,07 % (1 voto)

MPT- 0,00 % (0 votos)

Volt – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 1,45 % (21 votos)

Nulos – 1,03 % (15 votos)

Sanfins, Lamoso e Codessos

PS – 46,14 % (1.429 votos)

PSD – 34,39 % (1.065 votos)

Chega – 5,13 % (159 votos)

IL – 3,00 % (93 votos)

BE – 2,68 % (83 votos)

CDS-PP – 1,61 % (50 votos)

CDU – 1,13 % (35 votos)

PAN – 0,97 % (30 votos)

RIR – 0,87 % (27 votos)

Livre – 0,52 % (16 votos)

Nós Cidadãos – 0,26 % (8 votos)

MPT – 0,23 % (7 votos)

PTP – 0,19 % (6 votos)

Ergue-te – 0,10 % (3 votos)

Volt – 0,10 % (3 votos)

Aliança – 0,06 % (2 votos)

ADN – 0,03 % (1 votos)

JPP – 0,03 % (1 votos)

MAS – 0,03 % (1 votos)

Em branco – 1,45 % (45 votos)

Nulos – 1,07 % (33 votos)

Seroa

PSD – 40,58 % (642 votos)

PS – 36,03 % (570 votos)

Chega – 7,33 % (116 votos)

IL – 4,42 % (70 votos)

BE – 3,60 % (57 votos)

CDS-PP – 1,71 % (27 votos)

CDU – 1,58 % (25 votos)

PAN – 0,82 % (13 votos)

Livre – 0,63 % (10 votos)

RIR – 0,44 % (7 votos)

ADN – 0,19 % (3 votos)

MPT – 0,13 % (2 votos)

Volt – 0,13 % (2 votos)

JPP – 0,06 % (1 voto)

Aliança – 0,00 % (0 votos)

Ergue-te – 0,00 % (0 votos)

MAS – 0,00 % (0 votos)

Nós Cidadãos – 0,00 % (0 votos)

PTP – 0,00 % (0 votos)

Em branco – 1,07 % (17 votos)

Nulos – 1,26 % (20 votos)