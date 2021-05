Com a primeira edição realizada em 2016, a Associação de Desenvolvimento e Amigos da Terra de Carvalhosa (ADATERRA) realizará no próximo fim de semana, nos dias 28 e 30 de maio, a quarta edição do Fim de Semana da Saúde. Este é um projeto que tem como fim a promoção de um estilo de vida saudável.

A quarta edição do evento será envolta dos temas, Yoga e Reiki e vai contar com atividades gratuitas em formato online e presencial.

O calendário de atividades já é conhecido e no dia 28 de maio, pelas 21h, terá lugar uma conferência em direto sobre o Reiki, onde será abordada sua origem, técnicas e funções. A iniciativa vai ser transmitida em direto na página de Facebook da ADATERRA.

Já no domingo, o dia começará bem cedo e a partir das 9h da manhã será possível assistir e participar numa sessão de Yoga que, segundo a associação, cumprirá todas as normas estabelecidas pela Direção Geral da Saúde.

Para a participação nesta atividade será necessária uma inscrição prévia, que poderá ser feita através do email da própria organização: adaterra.carvalhosa@gmail.com , ou através das suas redes sociais.