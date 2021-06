Publicidade (aos valores apresentados acresce IVA)

Edição impressa



Ocupação Área Medidas (LXA) Descrição Artigo Local (PFR) Local (PNF) Comum PFR/PNF (1,00) 1 Página 26,0 X 32 cm Página Imediato 325 € 325 € 500 € (0,60) 3/5 Página 15,4 X 32 cm Página Imediato 215 € 215 € 315 € (0,50) 1/2 Página 26,0 X 16 cm Página Imediato 175 € 175 € 275 € (0,40) 2/5 Página 10,1 X 32 cm Página Imediato 150 € 150 € 230 € (0,25) 1/4 Página 26,0 X 8,0 cm Página Imediato 115 € 115 € 170 € (0,12) Módulos 26,0 X 3,5 cm Imediato – 1.ª Cabeçalho 100 € 100 € n. a. (0,12) Módulos 26,0 X 3,5 cm Imediato – 1.ª Rodapé 100 € 100 € n. a. (0,025) Módulos 04,8 X 4,5 cm Imediato – 1.ª Orelha 60 € 60 € n. a. (0,03) Módulos 04,8 X 5,6 cm Imediato – Orelha 20 € 20 € n. a. (0,10) Módulos 04,8 X 12 cm Imediato – Anúncio texto 50 € 50 € n. a. (0,025) Módulos 04,8 X 4,0 cm Módulo Imediato 15 € 15 € 21 € (0.012) Módulos 04.8 X 2,0 cm Classificado Imediato 8,13 € 8.13 € n. a. — — — Acréscimo para cor[1] 100 € 100 € 100 € — — — Encartes[2] 0,075 € 0,075 € 0,075 €

Descontos: Quantidade de módulos/publicação: · 4 ou mais – 10% · 8 ou mais – 15% N.º de edições contratadas · Repetição 5% · Mais de 6 publicações 10% · Mais de 13 publicações 15% Pagamento: · No contrato 5%

[1] Preço por página. Para anúncios mais pequenos, calcula-se proporcionalmente, com um mínimo de 25€ e está condicionado a disponibilidade técnica.

[2] O Valor indicado pode sofrer alterações. Está calculado para encarte entregue na gráfica e com peso inferior a 18g ou 1/3 do peso do jornal. Fica sujeito às regras gerais em vigor para este tipo de produto. Mínimo de 1000 exemplares por edição.