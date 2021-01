Marcelo Rebelo de Sousa foi o vencedor da noite eleitoral no concelho de Penafiel. O atual Presidente da República foi o mais votado nas 28 freguesias penafidelenses, tendo obtido 63,4% – 19.714 votos

Em 2.º lugar, na maioria das freguesias, o mais votado foi Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans.

O candidato, natural de Penafiel, teve 13,9% – 4.321 votos – tendo sido ultrapassado por Ana Gomes mas freguesias de Castelões, Fonte Arcada, Penafiel e Rio Mau. Em Paço de Sousa, um dos bastiões socialistas de Penafiel, os dois candiadatos obtiveram a mesma votação – 191 votos.

Na sua freguesia, Vitorino Silva não conseguiu ultrapassar Marcelo Rebelo de Sousa. O reconduzido presidente teve 389 votos e Vitorino Silva menos 20, ou seja, 369.

Depois de Vitorino Silva, a mais votada foi Ana Gomes, com 3.062 votos – 13,9% – que foi ultrapassada por André Ventura em Luzim Vila Cova – onde o líder do Chega conquistou mais dois votos do que a socialista -, em Peroselo – onde André Ventura teve mais 10 votos – e em Rans, onde este teve mais 14 votos.

Em Oldrões, os dois candidatos obtiveram os mesmo 52 votos.

No total, André Ventura teve 1950 votos, ou seja, 6,3% dos votos concelhios.

Já Tiago Mayan (536 votos – 1,7%) e João Ferreira (527 votos – 1,7%) foram os candidatos menos votados na maior parte das freguesias, abaixo de Marisa Matias que teve 1.004 votos – 3,2%.

No concelho penafidelense, a abstenção foi de 48,8%, mais 7,5% do que em 2016. Houve ainda 0,79% de votos brancos – 251 – e 0,84% de votos nulos – 266.

Foram às urnas 31.631 votantes (51,17%), dos 61.814 inscritos.

Marisa Matias Marcelo Rebelo de Sousa Tiago Mayan André Ventura Vitorino Silva João Ferreira Ana Gomes Abragão 19 542 7 20 90 8 82 Boelhe 32 380 3 37 117 17 57 Bustelo 23 487 20 63 99 13 76 Cabeça Santa 38 712 14 56 143 7 86 Canelas 13 416 8 44 77 7 62 Capela 16 299 7 21 73 3 41 Castelões 13 429 15 50 69 13 94 Croca 17 473 15 32 122 4 36 Duas Igrejas 32 499 9 56 155 8 70 Eja 10 252 2 20 77 4 29 Fonte Arcada 20 488 14 22 58 16 66 Galegos 27 731 23 88 174 10 97 Guilhufe e Urrô 54 1184 31 136 240 26 158 irivo 27 578 21 70 147 15 106 Lagares e Figueira 40 816 27 54 157 15 97 Luzim e Vila Cova 14 233 4 22 46 3 20 Oldrões 34 614 7 52 137 8 52 Paço de Sousa 60 1094 25 136 191 54 191 Penafiel 244 4437 159 489 810 155 921 Peroselo 45 410 4 55 104 6 45 Rans 10 389 8 55 369 7 41 Rio de Moinhos 41 728 17 66 131 13 125 Rio Mau 33 325 15 43 54 50 102 São Mamede Recesinhos 14 396 11 34 76 5 59 São Martinho Recesinhos 17 555 16 44 100 7 65 Sebolido 17 213 8 22 40 23 38 Termas de São Vicente 70 1359 32 116 311 19 179 Valpedre 13 460 8 39 103 6 50