Vai terminar, este fim-de-semana, o ciclo de música ao luar organizado pelo festival Inventa que tem levado músicos emergentes da música nacional a diferentes pontos das regiões do Douro, Tâmega e Sousa.

A praia Fluvial da Ponte de Fundo de Rua, em Amarante, e a Ponte de Vilela, no concelho de Lousada, são os pontos escolhidos para as atuações de Valter Lobo na sexta-feira e sábado, respetivamente, ambas com início às 21:30.

“Valter Lobo tem créditos (a)firmados no panorama musical nacional e tem vindo a afinar o diapasão melódico desde 2012, data em que lançou «Inverno EP», registo que o catapultou para palcos tão incontornáveis quanto o CCB – Centro Cultural de Belém e a CdM – Casa da Música, no âmbito do Misty Fest. Nesses concertos em Lisboa e no Porto assegurou as primeiras partes do australiano Scott Matthews, cantautor conhecido em solo lusitano pelas parcerias com Rodrigo Leão”, explicou a organização, em comunicado.

No mesmo horário, Catarina Falcão aka Monday vai entrar em palco no Monte de São Domingos, em Raiva, Castelo de Paiva, e em Almofrela, Campelo, na Serra da Aboboreira, em Baião, brindando a audiência com “canções soltas e policromáticas”, e voz “doce e suave”.

Cat Falcão, como é conhecida, apresentou-se ao público em 2018 com o disco de estreia «One». O reconhecimento foi quase imediato e o álbum surgiu incluído nas listas de melhores álbuns do ano em rádios e publicações portuguesas. Em fevereiro de 2020, lançou o álbum «Room for All».

Contudo, o término do ciclo de música ao luar é apenas uma das fases do festival Inventa, que prevê a realização de 51 espetáculos ao vivo distribuídos por 14 concelhos das regiões do Douro, Tâmega e Sousa durante um ano.

O evento é promovido no âmbito da operação Cultura em Rede – Tâmega e Sousa, sendo cofinanciado pelo NORTE 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.