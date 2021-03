A Junta de Freguesia de Rebordosa distribuiu pelas habitações da cidade um panfleto informativo para esclarecer a população idosa sobre o processo de agendamento da vacinação contra a covid-19.

Devido às dificuldades sentidas pelo grupo prioritário da primeira fase de vacinação, pessoas com mais de 80 anos ou entre os 50 e os 79 anos com patologias associadas, foi distribuído um panfleto informativo via CTT por todas as habitações da freguesia, onde é explicada a forma de agendamento.

Este panfleto informativo disponibiliza também os contactos dos Serviços Administrativos da freguesia para esclarecer e ajudar a população.

Em comunicado, é explicado que o objetivo da Junta de Freguesia é elucidar e alertar os habitantes, mas também colaborar com a Unidade de Saúde São Miguel Arcanjo – Rebordosa.