A Câmara Municipal de Penafiel lançou uma nova medida de apoio a famílias mais carenciadas que tenham animais de estimação, tendo em conta o agravamento das condições económicas e sociais das famílias resultado da pandemia de covid-19 e, o consequente aumento de abandono de cães e gatos.

A medida enquadra-se no trabalho de apoio social que a autarquia tem vindo a desenvolver junto da população mais vulnerável durante a atual pandemia. Desta forma, o Município criou um programa com o objetivo de promover o combate ao abandono de cães e gatos por habitantes com carências económicas, apoiando-os com alimentos (ração).

Para ter acesso a este apoio, os munícipes devem cumprir alguns requisitos, principalmente, dispor de um rendimento per capita que não exceda os 50% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) mensal (por agregado familiar) e residir no concelho de Penafiel há pelo menos 2 anos.

Município também dá apoio na esterilização

A ração será doada em função da espécie (canídeo ou felídeo) e peso do animal, uma vez por mês em dia e hora a agendar, no Centro de Recolha Oficial de Penafiel (CROP). De recordar que o Município de Penafiel também apoia as famílias mais carenciadas na esterilização dos animais de companhia (cão ou gato), no sentido de evitar a reprodução descontrolada.

A candidatura ao programa é feita mediante preenchimento de formulário, disponível aqui.

Após preenchidos, os formulários devem ser enviados por correio eletrónico para cro.penafiel@cm-penafiel.pt, por correio para ‘Câmara Municipal de Penafiel, Praça do Município, 4564-002 Penafiel’, ou entregues pessoalmente no Balcão Único de Atendimento, na Rua Abílio Miranda, 4560-501 Penafiel.

Através da página oficial Facebook, o Canil Municipal de Penafiel divulga ao público regularmente e sempre que necessário os animais disponíveis para adoção.