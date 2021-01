Preocupações com o ambiente e sustentabilidade são cada vez mais importantes para o município de Penafiel

O avanço tecnológico disponível a, pessoas e empresas traz uma preocupação crescente com a sustentabilidade e ambiente, onde cada vez mais existe a preocupação de se implementarem medidas que acelerem a implementação de leis ambientais.

O que é o desenvolvimento sustentável e sustentabilidade empresarial

Este é um conceito relativamente recente, usado pela primeira vez no ano de 1987 pela ex-primeira-ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland e que se refere a um desenvolvimento em qualquer setor que supra -as necessidades do presente sem que estas afetem a habilidade das gerações futuras de suprirem as suas necessidades.

De modo muito simples, é a garantia de que as consequências dos nossos atos de agora não afetem as gerações futuras a tal ponto que estas não consigam suprir as suas necessidades básicas.

Já a sustentabilidade relacionada com as empresas é um conjunto de medidas economicamente sustentáveis e socialmente responsáveis que garantam à empresa um desenvolvimento sustentável não só em termos financeiros, como ambientais.

A tendência futura

O setor empresarial de Portugal têm vindo a mostrar preocupações ambientais e de sustentabilidade, com a implementação de processos internos de reciclagem de produtos, a preocupação na reutilização de materiais, uso de energias renováveis, ou a procura por matérias-primas que sejam mais sustentáveis e que causem menor impacto ambiental.

Esta é uma preocupação ao nível global uma vez que os efeitos negativos das alterações climáticas começam a ser visíveis um pouco por todo o lado, mostrando que a tendência tem de ir de encontro à criação de mais medidas e formas de consumo sustentáveis.

Com uma tendência crescente na aposta na sustentabilidade a criação de projetos como o ‘Green City Accord’ onde o município de Penafiel se destaca por ser dos primeiros municípios europeus a aderir mostra que o município está a par das preocupações ambientais e deseja ser proativo na mudança.

Município de Penafiel compromete-se a um futuro melhor

Este acordo visa a acelerar a implementação de leis ambientais para que a qualidade de vida seja melhorada.

Para isso, os municípios aderentes devem criar medidas de atuação em cinco áreas-chave – a qualidade do ar, qualidade da água, conservação da natureza e biodiversidade, economia circular, poluição sonora e gestão de resíduos.

O grande objetivo é que até 2030 as cidades do município de Penafiel se tornem em lugares onde as pessoas desejem viver e trabalhar, aumentando assim o investimento da zona e consequentemente melhorem a economia da região.

Pequenas medidas grandes mudanças

A par das medidas implementadas pelo setor empresarial, cabe igualmente a cada um de nós adotar pequenos gestos diários que causem, em conjunto, grandes mudanças ao nível da sustentabilidade.

Isto passa também pela escolha de consumo, optando pelas empresas que adotem melhores medidas de sustentabilidade, mesmo que à partida não sejam as mais óbvias como um bom sistema de reciclagem de resíduos, ou no uso de lâmpadas LED para as suas instalações.

Atualmente, e por diversos motivos, o teletrabalho tem sido cada vez mais valorizado. O facto de o home office ser uma opção para algumas empresas faz com que estas tenham um gasto de recursos menor, mas não só.

Trabalhar em casa faz com que as pessoas não necessitem de se deslocar para o escritório o que reduz o trânsito nas ruas e, consequentemente, as emissões de carbono. Isso faz com que o ar se torne menos poluído, mais respirável e com uma qualidade superior.

Isto tudo só é conseguido graças ao avanço da tecnologia digital que permite que cada pessoa tenha ferramentas que lhes permita trabalhar em casa.

São precisamente estas ferramentas digitais que são também utilizadas por vários setores empresariais com o intuito de chegarem onde os seus potenciais clientes se encontram, online, enquanto promovem um produto ou serviço ecologicamente mais sustentável.

São vários os exemplos. A empresa de transporte de mercadorias e mudanças de Penafiel, Frotamiga que permite no seu website uma simulação de serviço automatizada, evitando deslocações desnecessárias e gasto de recursos para simulações de diferentes clientes.

A ‘Segundo Plano’ empresa de design e fotografia também de Penafiel que oferece a possibilidade de criação de álbuns digitais online, mais sustentáveis que os tradicionais álbuns de fotografia em papel.

Plataformas como a White Lion ou Slotto Jam listadas em Casinos.pt, ligadas ao setor do entretenimento e jogos de casino, que oferecem desde os jogos mais populares aos mais clássicos que pode encontrar num casino físico totalmente online sem necessidade de gastar os recursos necessários a um espaço físico, poupando também as deslocações dos seus clientes.

Ou empresas que fornecem produtos locais, como cabazes de produtos hortícolas que não sofrem grandes deslocações e diminuam assim as emissões de carbono.

O futuro quer-se sustentável, cabe-nos garantir que isso seja possível.