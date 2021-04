A banda Apotheus lançou, no final do mês passado, o audiolivro de ficção científica “The Far Star Mission”, desenvolvendo o último álbum publicado, “The Far Star”. Os quatro elementos da banda de death metal melódico inspiram-se no trabalho do “pai” da ficção científica, Isaac Asimov, e contam a história de uma viagem espacial em busca de um planeta.

O audiolivro de Apotheus está a fazer sucesso, estando disponível como short story numa plataforma digital em várias línguas, acompanhado por uma trilha sonora. Agora, os quatro elementos do grupo já preparam o próximo disco: uma sequela da história desenvolvida, que deve ser publicado no próximo ano.

O vocalista do grupo, Miguel Andrade, esteve à conversa com o IMEDIATO no podcast “Esquina Criativa”, explicando o “universo” criado pela banda, o processo criativo e os planos de Apotheus para o futuro. Veja o episódio mais recente do podcast!