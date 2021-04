Foi oficializado em outubro de 1999, mas os seus primórdios já remontam a vários anos antes, por iniciativa de Fernando Leal, que pretendia dinamizar e unir a comunidade atrás da arte teatral. O Grupo de Teatro de Novelas é um grupo amador que assenta quase toda a sua atividade no teatro de revista e, antes da pandemia, percorria o país em digressão.

Contudo, para Joana Barros, a missão do grupo amador é muito maior que atuações e a própria cultura: é uma forma de formar os mais jovens – de lhes incutir responsabilidade e valores – e de “dar um empurrão” a talentos escondidos.

A encenadora do GTN esteve à conversa com o IMEDIATO no podcast “Esquina Criativa”, em que falou da história da associação, das dificuldades atualmente enfrentadas e do estado atual do teatro no Vale do Sousa. Veja o episódio mais recente do podcast!