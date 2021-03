Com 14 anos, Marcos Ferreira passou música num bar pela primeira vez e desde então não largou os discos. Agora com 23 anos, já atuou em palcos como o Hard Club ou o Pavilhão Rosa Mota e em breve vai lançar o seu primeiro EP, “Uncut”.

“Tornei-me DJ pelas raízes de família. O meu pai foi disc jockey durante algum tempo e até conheceu a minha mãe numa discoteca, nas antigas matinés. Por isso já com 12 anos andava a ‘riscar discos’”, contou ao IMEDIATO.

A partir daí, Marcos Ferreira começou a dedicar-se à arte mais intensamente, sendo que, aos 16 anos, já trabalhava com algumas bandas. Agora com 23 anos, o DJ já atuou em palcos de peso, como o “mítico” Hard Club ou o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, atuações que coloca entre os momentos mais altos da sua carreira.

Na “Esquina Criativa”, o DJ Slice falou sobre como aproveitou a pandemia para desenvolver novas técnicas e revelou que, em breve, vai lançar o EP “Uncut”. Veja o episódio mais recente do podcast!