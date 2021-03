Esquina Criativa (#15): Matilde Horta foi considerada a jovem mais talentosa de Portugal

Matilde Horta venceu, no final do ano passado, o concurso New Talent, promovido pela NiT e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sendo considerada pela revista a jovem mais talentosa de Portugal. Desde pequena que vive rodeada pela arte e, agora, faz da ilustração a sua vida.

Na “Esquina Criativa”, Matilde Horta falou sobre os prémios que tem vindo a “acumular” na prateleira, das suas inspirações, bem como sobre como desde cedo se sentiu inclinada para a ilustração. Veja o episódio mais recente do podcast!