Duarte Graça é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Penafiel

O Bloco de Esquerda anunciou, esta quinta-feira, a candidatura de Duarte Graça à Câmara Municipal de Penafiel, nas próximas eleições autárquicas.

Duarte Graça tem 23 anos, vive em Urrô, Penafiel, desde os 3 anos de idade e é membro da Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda do Porto e do Núcleo do Bloco de Penafiel. É licenciado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Atualmente é estudante de Mestrado em Física na mesma instituição.

No seu percurso estudantil, tem estado envolvido em organizações de estudantes de Física a nível local, nacional e internacional, sendo atualmente Presidente da International Association of Physics Students (Associação Internacional de Estudantes de Física).

“Também tem participado em movimentos de defesa de direitos estudantis, incluindo em candidaturas a órgãos universitários. Fora do domínio estudantil, tem também estado envolvido em movimentos ambientalistas e juvenis”, informaram os bloquistas, em comunicado enviado ao IMEDIATO.