Manuel Teixeira é candidato pelo movimento independente “Por Peroselo” à Junta de Freguesia de Peroselo nas próximas eleições autárquicas.

O movimento independente “Por Peroselo” salientou, em comunicado, o motivo pelo qual apresentam Manuel Teixeira como cabeça lista, reforçando a ideia de que este é “uma pessoa da terra, conhecedora das necessidades da população, o que se comprova pela sua luta pelos trabalhadores das pedreiras.”.

Segundo o mesmo, esta é uma candidatura que “representa um grupo de pessoas que se propõem candidatar-se em prol de um projeto diferente, jovem e com vontade de fazer mais e melhor”, e que se regula com “base na honestidade e transparência”.

A candidatura conta com o apoio do Bloco de Esquerda e da coligação entre o Partido Socialista e o RIR, «Penafiel Unido», que reforçou as “importantes conquistas” alcançadas pelo candidato para os trabalhadores das pedreiras e as garantias dadas de que, “com a sua liderança, o povo de Peroselo alcançará a mudança que tanto deseja para a sua freguesia”.