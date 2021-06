Cruz Vermelha Portuguesa e Mercadona assinam acordo de colaboração

A Mercadona e a Cruz Vermelha Portuguesa assinaram um acordo de colaboração que vai permitir alargar o apoio prestado pela rede de supermercados, sendo que as doações alimentares têm “crescido progressivamente”, acompanhando a expansão da cadeia em Portugal.

Este projeto entre a Cruz Vermelha e a Mercadona vem reforçar o Plano de Responsabilidade Social do grupo espanhol, com vista a dar resposta às necessidades de quem tanto precisa, a empresa tem vindo a intensificado as suas doações a diversas instituições com as quais colabora, garantindo assim a entrega de bens de primeira necessidade.

O protocolo de colaboração assinado entre ambos permitirá alargar o apoio dado pela Mercadona e chegar a um maior número de pessoas carenciadas. As doações alimentares, inseridas dentro do plano de ação social da Mercadona, têm crescido progressivamente, acompanhando a expansão da cadeia em Portugal. Em 2020, a empresa doou cerca de 1.200 toneladas de bens alimentares, o equivalente a 20.000 carrinhos de compras.

Após a assinatura do documento, Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, sublinhou que “a pandemia veio evidenciar a vulnerabilidade de milhares de famílias que viviam no limiar da pobreza. O apoio da Mercadona revela-se de grande importância para a capacidade de resposta da Cruz Vermelha Portuguesa ao número crescente de pedidos de ajuda. Sem dúvida, juntos somos imparáveis”.

Já a diretora de Diretora de Responsabilidade Social da Mercadona em Portugal, Ana Mendia, citada em comunicado de imprensa, reforçou que a assinatura deste acordo “representa mais um passo na política de Responsabilidade Social da empresa no âmbito das doações alimentares”. “Estamos certos de que, através deste acordo e de outros que temos vindo a realizar neste âmbito, a Mercadona vai poder chegar a mais famílias carenciadas”, afirmou.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.