E já estamos num novo ano. Para a maioria, de novo só mesmo o número! Parece pois que tudo continua igual. Assim será, se nada for feito de diferente. A filosofia do Coaching é incitar a ir mais além, a fazer diferente e a fazer a diferença. Afinal, não chega viver mas sim, saber viver.

E saber viver passa por viver com entusiasmo. Pode parecer algo “ridículo” falar de entusiasmo nas condições sociais, económicas, emocionais, etc, que Portugal e o Planeta vivem nesta pandemia que veio para ficar! Mas, apesar de tudo, provavelmente no decorrer da passagem de ano pensou, enquanto comia as doze passas, nos seus desejos mais importantes. E era neles (Sonhos) que gostava que se concentrasse. Não para ficar em mera contemplação mas sim trabalhar entusiasticamente, afincadamente na concretização dos mesmos.

Obviamente que não controlamos todas as variáveis da nossa vida, mas podemos sim, de forma mais apropriada (aprender a) agir positivamente perante elas. Viver de forma entusiasmada, não é aceitar “teorias” da ditadura da (falsa) felicidade, em que só se deve pensar positivo, que o “universo” vai trazer a si o que precisa, que basta apenas esperar para que o “milagre” aconteça, etc.

Viver de forma entusiasmada é bem mais profundo que isso e implica numa primeira fase aceitar-se tal como é, com as sua virtudes e as suas “sombras” como ocorre em todos os humanos, eliminado progressivamente do vocabulário, a culpa, remorso, vingança, ódio, etc. Numa segunda fase implica não ficar apenas pelo muro das lamentações, da vitimização, do “desgraçadinho” (forma inconsciente de obter a atenção dos outros) mas arregaçar as “mangas” e efetuar a mudança que deseja que ocorra em si, quer em termos pessoais quer profissionais.

Se é verdade que, por vezes, acontecimentos não desejados nos fazem aprender, também é verdade que qualquer ato de mudança só fará sentido se vivido com motivação e entusiasmo centrado na concretização daquilo que deseja.

O Coaching é pois uma das melhores ferramentas que o “leva” a essa transmutação e à mudança da situação de hoje, para a situação desejada de amanhã. Mas a pergunta impulsionadora de qualquer ação será sempre: Quais os seus Sonhos para 2021?

Da intensidade da resposta, vontade em os concretizar, compromisso e paixão aplicados no “caminho” dependerá a sua concretização.

