Um novo projeto empresarial está a nascer na região, no sentido de capacitar as empresas para uma nova geração de mobiliário tecnológico. Para Jorge Castro, vice-presidente da Associação Empresarial de Paços de Ferreira, AEPF, vai ser dado um novo passo para o setor.

Denominado Smart Living by Capital do Móvel, o projeto é promovido pela AEPF, Câmara Municipal de Paços de Ferreira e da Moveltex, e pretende trazer informação e capacitação às empresas para um novo conjunto de artes e saberes-fazer, ao nível das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, que permitirão a criação de novos e sofisticados produtos.

O convite a participar no projeto é feito pelas entidades promotoras a todos aqueles que quiserem fazer parte do futuro, que terá como primeiro passo a construção de um consórcio de empresas que em cooperação com a Universidade de Aveiro vão então estudar e desenvolver os novos móveis do futuro.

Jorge Castro, vice-presidente da AEPF em entrevista ao Jornal IMEDIATO, deu a conhecer a projeto. Veja a entrevista!