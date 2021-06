O comediante Hugo Sousa tem levado a sua arte de fazer humor por Portugal e pelo mundo e apresenta agora ao público o seu novo espetáculo “Regresso à Anormalidade”. Depois de vários meses condicionado pela pandemia, durante os quais se dedicou às redes sociais, o comediante e apresentador confessou, em entrevista ao Jornal IMEDIATO, que já estava “com muitas saudades de pisar um palco” e de sentir o feedback do público.

Com um vasto percurso no mundo da comédia e do stand-up comedy, Hugo Sousa lançou-se no stand-up em bares de comédia e participou em vários programas humorísticos, entre os quais o «Levanta-te e Ri», da SIC.

Conta que gosta muito de fazer piadas sobre si próprio, sobre as suas experiências e relacionamentos e das pessoas que lhe são próximas, caso da sua mãe. Não gosta mesmo é de fazer piadas sobre futebol. “É o tema mais polémico de todos”, garante, satisfeito por trabalhar num país como Portugal, onde existe liberdade para fazer comédia e onde existe sempre “muito sumo”.

“Regresso à Anormalidade” é o novo espetáculo de Hugo Sousa, que está em digressão desde o início do mês, passando por vários pontos do país. Veja a entrevista!