Após o fim do ano letivo, a preocupação dos pais é como os filhos passam as suas férias junto dos amigos, em segurança. Foi neste seguimento que a Securitas Direct decidiu lançar algumas recomendações de modo a que seja possível encontrar um equilíbrio entre a liberdade dos adolescentes em período de férias e a tranquilidade dos pais.

A empresa de alarmes e de serviços de proteção de pessoas e pequenos negócios partilhou alguns conselhos para os pais ficarem mais tranquilos quanto à segurança dos seus filhos adolescentes, neste período de férias alargado, sendo eles:

1) Saber onde vão os filhos

Muitos adolescentes aproveitam o período das férias de verão para fazer programas no exterior com os seus amigos, passando o(s) dia(s) fora de casa. O simples facto de saber onde estão os filhos transmite tranquilidade aos pais. Além disso, nos casos em que os filhos passam vários dias ausentes, recomenda-se aos pais terem o contacto de um dos amigos, para recorrer em caso de emergência.

2) Definir horas para chegar em casa

No caso de os filhos permanecerem em casa durante as férias, os programas com amigos continuam, ainda que limitados ao dia ou à noite. Os pais poderão combinar horas para os filhos chegarem a casa ou, em caso de atraso, pedirem para ser avisados, para não ficarem preocupados.

3) Serviços de ajuda em caso de emergência

Aplicações ou serviços que possam alertar e prestar auxílio em caso de emergência são também uma excelente opção para manter os pais tranquilos durante o período de férias dos seus filhos.

