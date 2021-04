Um recluso do Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa tentou escapar dos guardas prisionais na terça-feira à tarde, ao entrar no Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Ao IMEDIATO, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) informou que a tentativa de fuga foi travada pelos elementos do corpo da guarda prisional.

A mesma fonte adiantou que o preso de 44 anos se “deslocava em diligência” ao tribunal, quando tentou escapar dos guardas prisionais que o acompanhavam. Contudo, a fuga foi travada pelos guardas, sendo o recluso encaminhado para a audiência que tinha agendada e, depois, de volta à cadeia do Vale do Sousa, em Seroa, Paços de Ferreira.