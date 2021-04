A GNR deteve, na quarta-feira, um homem de 43 anos por roubo a idosos, no distrito do Porto. O suspeito foi presente na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Penafiel, para aplicação das medidas de coação.

Segundo um comunicado daquela força policial, a captura aconteceu no decorrer de uma investigação que já durava há cerca de três meses, que permitiu apurar que “o homem, suspeito de ter praticado diversos ilícitos nos distritos de Braga, Porto e Aveiro, se dedicava, de forma reiterada, a abordar pessoas vulneráveis em razão da idade, na via pública, subtraindo-lhe objetos de valor com recurso à força física”.

Na quarta-feira, o homem roubou duas alianças de ouro a uma vítima de 93 anos, colocando-se posteriormente em fuga, mas foi intercetado pelos militares da Guarda. “Os bens roubados foram recuperados e devolvidos à legítima proprietária”, informou aquela polícia.

A GNR deixou ainda, em nota de imprensa, alguns conselhos:

Não forneça informações pessoais ou de conhecidos a indivíduos estranhos;

Não deixe desconhecidos entrar na residência;

Não transporte quantias elevadas de dinheiro nem objetos de valor;

Não confie em indivíduos estranhos, bem-falantes e cheios de boas intenções;

Não demonstre estar sozinho, mesmo que não esteja ninguém em casa;

Sempre que possível, tente anotar os dado ans de veículos estranhos na zona;

Denuncie todas as situações que tenha conhecimento.