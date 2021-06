Começou na segunda-feira o processo de vacinação dos reclusos Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e o processo deve terminar ainda esta terça-feira. Ao IMEDIATO, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adiantou que a 15 e 16, a campanha vai tomar lugar no Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa.

Segundo a DGRSP, o objetivo é vacinar contra a covid-19 toda a população reclusa no país durante este mês, sendo que a inoculação está a ser realizada pelos Serviços de Saúde da direção geral, quer por profissionais do SNS.

“A vacinação dos reclusos do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira teve início ontem [segunda-feira] e conclui-se hoje, dia 8 de junho, estando previsto vacinar os reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa dias 15 e 16 do corrente mês de junho”, adiantou a DGRSP, em resposta ao IMEDIATO.

Segundo a mesma fonte, o processo de imunização dos “trabalhadores destes estabelecimentos prisionais, tal como o conjunto dos trabalhadores desta direção geral que a tanto se dispuseram e/ou se encontravam em condições de saúde para tal” está concluído.