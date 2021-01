O Palmeiras, equipa liderada pelo treinador penafidelense Abel Ferreira, conquistou este sábado a Taça dos Libertadores, o troféu conhecido como a “Champions” da América do Sul. O único golo da partida surgiu no último minuto dos descontos, com um cabeceamento de Breno Lopes.

Esta foi a quinta participação da equipa brasileira na final da prova, tendo apenas vencido uma vez, quando treinada pelo ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari, em 1999.

Agora, o penafidelense de 42 anos repetiu o feito de Jorge Jesus na época passada ao comando do Flamengo e conquistou o troféu.

Abel Ferreira fez toda a sua formação no clube da sua terra natal – o FC Penafiel – tendo também integrado a sua equipa principal entre 1997 e 2000. Como atleta passou ainda pelo Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e o Sporting CP, onde terminou a carreira de jogador (em 2011) e se lançou como treinador, nas camadas jovens.