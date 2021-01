O SC Palmeiras, treinado pelo penafidelense Abel Ferreira, vai disputar amanhã a final da Taça dos Libertadores, frente ao Santos FC. O técnico repete o feito conquistado por Jorge Jesus, que levou o Flamengo à mesma competição e se sagrou campeão da Taça dos Libertadores na época passada.

Durante a competição, o técnico penafidelense, apelidado pelos adeptos como “professor”, esteve em destaque frente aos destinos do Palmeiras, levando a equipa até à final que vai decorrer no estádio do Maracanã, pelas 20:00.

“Esta final não é nada mais nada menos que um fruto do trabalho que temos feito até aqui. Já disse aos jogadores para que desfrutem o momento e o vivam com a maior intensidade. (…) Aconteça o que acontecer, será sempre positivo”, afirmou o treinador, em conferência de imprensa.

Se vencer a final, o técnico Abel Ferreira vai ser o terceiro português a vencer a competição, depois de Luiz Felipe Scolari ter sido o único português a conquistar o título de campeão com o Palmeiras, em 1999, e de Jorge Jesus ter vencido a prova em 2019 pelo Flamengo.

Abel Ferreira fez toda a sua formação no clube da sua terra natal – o FC Penafiel – tendo também integrado a sua equipa principal entre 1997 e 2000. Como atleta passou ainda pelo Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e o Sporting CP, onde terminou a carreira de jogador (em 2011) e se lançou como treinador, nas camadas jovens.