O Departamento de Educação do ISCE Douro irá organizar na próxima quarta-feira, dia 9 de junho, um Webinar subordinado ao tema “Mobilidade Reduzida: Políticas Sociais Existentes no Concelho de Penafiel”. A conversa faz parte do ciclo de seminários digitais «Diálogos ISCE Douro».

Organizado pelos alunos dos cursos do 1º ano da Licenciatura em Educação Social e do CTeSP – Serviço Familiar e Comunitário, o evento sobre mobilidade irá decorrer no âmbito das unidades curriculares de Políticas Socioeducativas e Direitos Humanos/Políticas Sociais.

O webinar, que será apresentado e moderado por Rui Brito Fonseca, presidente do ISCE Douro, contará com a participação na qualidade de oradores, da Cristina Malheiro, Diretora Técnica da APADIMP (Associação de Pais e Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel), de Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel e ainda de Marina de Sousa, estudante do 1º ano da Licenciatura em Educação Social com deficiência motora.

O evento tem início marcado para as 10h e terá transmissão em direto no canal de Youtube do ISCE Douro mas, apesar de ser de livre acesso, será necessária a realização de inscrição prévia, que deve ser feita através de envio de email para inscricoes@iscedouro.pt.

