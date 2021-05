ISCE Douro quer saber se os cientistas conseguem comunicar melhor

O Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) Douro vai trazer na quarta-feira de manhã um seminário digital sobre a comunicação na área da ciência. A iniciativa inclui-se no ciclo “Diálogos ISCE Douro” que, até ao final de maio, vai trazer convidados de várias áreas.

Na quarta-feira, o convidado de “Comunicação de ciência – Conseguirão os cientistas comunicar melhor?” será o investigador, cientista e comunicador de ciência António Piedade, num evento que será conduzido pelo presidente do ISCE Douro, Rui Brito Fonseca.

António Piedade é bioquímico e comunicador de ciência. Publicou nove livros de divulgação científica, mais de 700 artigos e crónicas de divulgação científica na imprensa portuguesa e 20 artigos em revistas científicas internacionais, informa nota de imprensa do instituto.

À semelhança do que aconteceu em iniciativas anteriores do ISCE Douro, o seminário digital vai ser transmitido em direto no canal de YouTube de forma gratuita. Contudo, a participação implica inscrição através de e-mail para inscricoes@iscedouro.pt. A sessão vai começar pelas 11:00. Descubra mais aqui.