Paula Teles é formada em Engenheira Civil-Planeamento do Território e tem desenvolvido vários projetos na área da mobilidade.

Em entrevista ao Jornal IMEDIATO, aquela que foi também vereadora na Câmara Municipal de Penafiel entre 2009 e 2013 e onde liderou o projeto local de regeneração urbana, defendeu a necessidade de se começar a pensar os territórios para serem mais acessíveis a todos e lamentou que os políticos tenham medo de dar um passo em frente para tornar as cidades mais inclusivas.

Às autarquias locais, Paula Teles tirou o seu chapéu pelos passos que têm dado, mas pediu mais. Pediu que mudem o planeamento do território, tornando as cidades mais densificadas, para diminuir as deslocações.

Considera que este é o momento da mudança de paradigma e que os territórios não podem ficar para trás e devem acompanhar a União Europeia ao nível das políticas de mobilidade. Veja a entrevista!