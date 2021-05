De 17 a 21 de maio, o Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) do Douro, sediado em Penafiel, vai abrir as suas portas e dar a conhecer a sua oferta educativa aos interessados. Existem vagas limitadas e as marcações podem ser efetuadas até domingo.

“Podes visitar o nosso Instituto Superior, conhecer as suas instalações e esclarecer todas as tuas questões, através dum atendimento personalizado realizado por um docente do departamento da tua área de interesse”, lê-se na página do ISCE Douro.

As vagas são limitadas e os atendimentos podem ser marcados até ao domingo, 16 de maio, através de e-mail para inscricoes@iscedouro.pt. Cada atendimento vai ser personalizado e feito de forma individual ou no máximo em grupos de três pessoas.

Conheça o programa da Open Week ISCE Douro.