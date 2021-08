Horários de vacinação alargados nos centros de vacinação de Penafiel e Paredes

O Agrupamento de Centros de Saúde do Vale do Sousa Sul (ACeS Tâmega II), entidade responsável pela campanha de vacinação nos concelhos de Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva, anunciou o alargamento de horários de administração de vacinas em dois dos centros de vacinação.

Na sexta-feira, o centro de vacinação de Paredes, instalado no Pavilhão Rota do Móveis, vai funcionar também entre as 20:00 e as 23:00, enquanto o centro de vacinação penafidelense, instalado no Pavilhão de Feiras e Exposições, vai estar aberto entre as 20:00 e as 22:00.

Com este alargamento, o ACeS pretende “proporcionar ainda mais acesso aos nossos cidadãos”. Recorde-se que, nos três concelhos abrangidos pelo agrupamento, já tinham sido administradas, até à semana passada, 195 mil doses da vacina contra a covid-19.