Está disponível a partir desta terça-feira a modalidade “Casa Aberta” nos centros de vacinação contra a covid-19 para maiores de 18 anos. Contudo, para evitar filas nestes espaços, é necessária a criação de uma senha digital para o efeito, revelou a Direção Geral da Saúde.

Este regime de vacinação está disponível para utentes com idade igual ou superior a 18 anos que não tenham vacinação agendada e não tenham sido infetados nos últimos seis meses. “Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta” é necessário que tire uma senha no dia em que pretende ser vacinado”, revela a DGS na página criada para o efeito.

A entidade aconselha ainda que os utentes consultem o portal de afluência no centro de vacinação pretendido, “obrigatoriamente localizado no seu concelho de residência” para a “Casa Aberta”. A toma da segunda dose será sempre no mesmo local da primeira dose, informa ainda.

Em comunicado, o Agrupamento de Centros de Saúde do Vale do Sousa Sul (ACeS Tâmega II) revelou que já foram administradas 195 mil doses da vacina contra a covid-19 em Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva -112 mil primeiras doses e 83 mil segundas doses.

Recomendada vacinação de jovens dos 12 aos 15 anos

A DGS anunciou esta terça-feira a sua posição relativamente à vacinação de adolescentes com idades entre os 12 e os 15 anos de idade, que são cerca de 400 mil em Portugal. Em conferência de imprensa, Graça Freitas recomendou a inoculação nesta faixa etária, justificando que, entre os cerca de 15 milhões de jovens vacinados na União Europeia e EUA, os episódios de miocardites e pericardites são “extremamente raros”.

Graça Freitas não apontou uma data para esta fase de vacinação, afirmando que “se não for exatamente antes do início do ano letivo, será nos dias a seguir”. Recorde-se que o regresso às aulas está agendado para o período entre 14 e 17 de setembro.