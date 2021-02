Fitness & Bem-estar (#3): Trabalhar o corpo, as emoções e a mente "como um todo"

Alda Silva foi uma das pioneiras do yoga no concelho de Paços de Ferreira quando, em agosto de 2014, decidiu criar o seu próprio estúdio. Para si, o Alda – Wellness & Care é um espaço onde se trabalha a pessoa “como um todo”: tanto o seu corpo físico, o lado emocional e mente.

Contudo, limitar o estúdio de Alda Silva apenas ao yoga é um “erro”, brinca, sublinhando que é ainda mestre reiki e professora de meditação guiada, bem como de massagem thai-yoga e terapêutica.

