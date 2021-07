Criado por Marta Ramos, que se apaixonou pela dança ao frequentar aulas de hip hop, o MissisDance surgiu com o objetivo de suprimir uma lacuna na cidade de Penafiel.

No início não havia projeto para criar uma escola, mas o aumento do número de alunos nos três anos do projeto impulsionou a criação deste espaço “tanto por uma questão de autorrealização, como de poder oferecer mais os alunos do projeto, de ter um espaço próprio”, confessou Marta Ramos, que desde novinha soube que era a dança o que queria fazer. Frequentou a Academia de Dança do Vale do Sousa, tirou uma licenciatura e um mestrado de Ensino na área.

O MissisDance tem disponíveis várias modalidades de dança e ainda sessões de treino funcional com PT e, na área do bem-estar, as terapias: a massagem Shiatsu e o Reiki. "As terapias são um complemento", referiu, destacando que ajuda nas lesões contraturas e músculos doridos, assim como na ansiedade e no stress e são abertas ao público em geral.