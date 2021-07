Com as novas tecnologias, os ecrãs têm vindo a substituir o papel em várias vertentes mas, para Adelaide Galhardo, diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel, não vieram declarar o fim das bibliotecas, tendo estas de se continuar a adaptar e a ser mais do que um mero “repositório de livros”.

No podcast do IMEDIATO «Esquina Criativa», a responsável falou sobre como o espaço se adaptou face à pandemia, bem como às recentes obras que tem vindo a sofrer. Os desafios do futuro e a Rede Intermunicipal de Bibliotecas Escolares do Tâmega e Sousa, que vai unir 11 municípios para dinamizar a leitura, foram ainda temas de conversa.

Assista ao episódio mais recente do podcast «Esquina Criativa», e saiba mais sobre a Biblioteca Municipal de Penafiel!