O Clube de Karaté de Freamunde (CKF) comemorou, no mês passado, o seu 40º aniversário. O IMEDIATO esteve à conversa com o seu fundador, o Mestre António Regadas, sobre os benefícios da prática da arte marcial com raízes japonesas.

“O ensino do karaté tem ajudado crianças na sua formação e hoje temos uma série de alunos que a nível profissional conseguiram os seus objetivos. Considero que o CKF e o karaté contribuíram para isso”, afirmou o Mestre.

António Regadas entrou em contacto com a arte marcial em 1974 e tudo mudou. “Tinha 17 anos e assisti a um treino a convite de um amigo. Aí contactei com um ambiente calmo, sereno, espiritual”, relatou ao IMEDIATO.

Assista à conversa! e descubra mais sobre o CKF!