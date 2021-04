Nove associações culturais de Freamunde uniram-se e escreveram um manifesto, entregue à Câmara Municipal de Paços de Ferreira e à Junta de Freguesia, bem como aos partidos, revindicando a construção de um Centro Cultural na cidade para “acolher a maior diversidade cultural e artística possível”.

O IMEDIATO esteve à conversa com o presidente de uma das associações que subscreveram o documento, Pedro Ribeiro, no podcast “Esquina Criativa”, que explicou as motivações e objetivos do manifesto. Veja o episódio mais recente do podcast!