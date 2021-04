Esquina Criativa (#19): Ana Moura faz da dança a sua vida há quase 20 anos

Ana Moura já dança desde criança, mas foi no final do ensino secundário que decidiu que queria fazer da arte a sua vida. Dezanove anos depois, a bailarina e professora de dança já atuou um pouco por todo o país e até além fronteiras, mas são as atuações na região que mais prazer lhe trazem.

A bailarina e professora de dança esteve à conversa com o IMEDIATO no podcast “Esquina Criativa”, onde falou sobre o início da sua carreira, dos projetos que mais destaca em quase 20 anos de carreira e da realidade da dança no Vale do Sousa. Veja o episódio mais recente do podcast, com Ana Moura!