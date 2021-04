Nove associações culturais de Freamunde uniram-se e escreveram um manifesto, entregue à Câmara Municipal de Paços de Ferreira e à Junta de Freguesia, revindicando a construção de um Centro Cultural na cidade para “acolher a maior diversidade cultural e artística possível”.

No documento, enviado ao IMEDIATO, é possível constatar que as nove associações defendem que a cultura é um “ativo patrimonial” de Freamunde, que merece mais investimento nos próximos anos e um “espaço a ela dedicado”, nomeadamente um Centro Cultural, onde se pudessem realizar eventos.

“Pretendemos sensibilizar para a necessidade de um Centro Cultural que tem de estar à altura da qualidade da programação cultural já existente, da que se pretende fazer e da nossa história”, lê-se no manifesto.

Para os elementos das associações, este espaço deverá estar dotado para dar resposta às mais de cinquenta atividades anuais que decorrem na cidade ao longo do ano e preparado para permitir a realização de iniciativas como espetáculos, concertos, congressos, seminários, convenções, eventos corporativos e sociais, cursos, workshops, ações de formação, exposições.

Centro Cultural, um sonho já antigo

O manifesto recorda ainda que “foi apresentada uma candidatura em anos passados para a construção de um espaço cultural” na cidade, que recebeu acolhimento de diversas entidades, entre as quais a Junta de Freguesia, autarquia e até do Governador Civil do Porto.

“Este consenso da altura, precisa de ser retomado (…) Estamos certos que a existência desta infraestrutura permitirá o aparecimento de novos públicos e novas opções culturais que permitirão oferecer uma agenda cultural diversificada, democrática, promotora da integração cultural e uma referência de criatividade na região do Vale do Sousa”, argumentam.

Consulte o documento, entregue à Junta de Freguesia de Freamunde e à Câmara Municipal de Paços de Ferreira e assinado por:

AALF – Associação de Artes e Letras de Freamunde;

AJAF – Associação Juvenil Ao Futuro;

Associação Cultural e Recreativa Pedaços de Nós;

Associação de Criadores de Capão de Freamunde;

Associação Musical de Freamunde;

Associação Sebastianas de Freamunde;

Associação The New Party Makers;

Grupo Folclórico de Freamunde;

GTF – Grupo Teatral Freamundense.