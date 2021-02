“Escola Solidária”: Iniciativa junta comunidade e já ajudou 50 famílias

O Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes, em Penafiel, está a levar a cabo uma iniciativa “Escola Solidária”. O objetivo passa pela recolha de bens alimentares para serem distribuídos às famílias carenciadas.

O desafio foi lançado pelo estabelecimento de ensino à comunidade educativa, que inclui Encarregados de Educação, alunos, empresas, GNR, Associação de Pais, Associação de Estudantes e Conselho Geral. Foi pedido que, semanalmente, trouxessem bem alimentares e deixassem na portaria para depois poderem ser distribuídos por quem mais precisa. E a resposta foi positiva e já permitiu ajudar cerca de 50 famílias do Agrupamento.

Segundo um dos professores envolvido na iniciativa, as entregas acontecem todas as quintas-feiras e houve uma grande adesão no início. Mas o número de pedidos tem aumentado e a escola quer continuar a apoiar. Nesse sentido, apelam a todos para que contribuam e possam continuar a apoiar aqueles que estão a passar por necessidades.