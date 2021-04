Quatro concelhos do Vale do Sousa – Paredes, Castelo de Paiva, Penafiel e Paços de Ferreira – registaram, de 7 a 20 de abril, incidências cumulativas (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) superiores a 120, uma “linha vermelha” definida pelo Governo para referenciar o sucesso do processo de desconfinamento.

Segundo o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, o concelho de Paredes regista a maior incidência da região, 209, com um aumento de cerca de 51% comparativamente aos últimos dados conhecidos, de 31 de março a 13 de abril.

Recorde-se que o primeiro-ministro, António Costa, já tinha pedido na semana passada “particular atenção” na evolução da pandemia do concelho paredense, que já estava entre os 13 municípios do país com incidências superiores a 120 casos por 100 mil habitantes.

O concelho avançou juntamente com o resto do país na segunda-feira, mas pode vir a sofrer uma paragem ou até mesmo um retrocesso no processo de desconfinamento caso não reduza a incidência cumulativa.

Já Castelo de Paiva aumentou em mais de seis vezes o números de casos positivos por cada 100 mil habitantes, passando de 19 para 136.

O concelho de Penafiel também verificou um aumento na incidência cumulativa de covid-19 na ordem dos 73,33%. Se, de 31 de março a 13 de abril, o concelho contabilizava um rácio de 75 infetados por 100 mil habitantes, de 7 a 20 de abril o valor passou para 130.

Paços de Ferreira também está entre os quatro concelhos do Vale do Sousa com mais de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, com um aumento de 7,75%. No município, a incidência subiu de 116 para 125. O concelho de Lousada verificou um aumento de 9,80%, de 51 para 56 casos por 100 mil habitantes.

Por outro lado, o concelho de Felgueiras foi o único a registar uma descida no rácio, possuindo a incidência cumulativa mais baixa da região. Consulte a tabela e saiba mais acerca da situação do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Incidência de 31/03 a 13/04 Incidência de 07/04 a 20/04 Diferença (%) Castelo de Paiva 19 136 +615,79% Felgueiras 35 34 -2,85% Lousada 51 56 +9,80% Paços de Ferreira 116 125 +7,75% Paredes 138 209 +51,45% Penafiel 75 130 +73,33% Vale do Sousa 72,33 115 +58,99%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 23/04.