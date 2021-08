Foi assinado um acordo de colaboração com vista à avaliação preliminar da viabilidade da construção de uma solução ferroviária entre Valongo e Felgueiras, passando ainda pelos concelhos de Paços de Ferreira, Paredes e Lousada – a chamada linha do Vale do Sousa.

“Com a celebração deste acordo pretende-se desenvolver os estudos necessários à caracterização da situação e à avaliação da viabilidade e adequabilidade desta nova linha ferroviária às necessidades dos concelhos do Tâmega e Sousa e da Área Metropolitana do Porto”, explicou um comunicado de imprensa da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa.

O acordo, assinado pelos municípios envolvidos, a CIM, a AMP e a Infraestruturas de Portugal prevê uma avaliação de viabilidade através da realização de quatro estudos. A avaliação das condições para implementação do sistema ferroviário, incluindo o seu modelo de exploração, para avaliar traçados, localização das estações, frequências de serviço, custos e impacto da nova linha na estrutura horária existente e a eventual necessidade de reforço da rede é um dos pontos.

Segundo a CIM, a avaliação passa ainda por um estudo de viabilidade técnica e ambiental da linha do Vale do Sousa, para avaliar a exequibilidade, do ponto de vista da engenharia, das soluções de comboio pesado e ligeiro, bem como um teste da eventual procura de passageiros e uma análise de custo-benefício, para verificar a viabilidade do projeto, tendo em consideração os custos estimados resultantes do estudo de viabilidade técnica e ambiental e as conclusões do estudo de procura.

A cargo da CIM do Tâmega e Sousa e dos seus municípios associados estará a realização do estudo de procura para perceber “com maior exatidão e contexto envolvente o potencial de passageiros associados à implementação do projeto”, em parceria com a AMP e os concelhos de Valongo e Paredes, avaliação essa que já se encontra na fase inicial.

Já os outros três estudos, que também já foram iniciados, estão sob a alçada da Infraestruturas de Portugal.

“É fundamental para o desenvolvimento sustentável das regiões do Grande Porto e do Tâmega e Sousa a implementação de um sistema de transportes ambientalmente sustentável e com as características adequadas às necessidades das populações por onde atravessa o eixo Valongo – Felgueiras”, acaba por concluir a CIM, na nota enviada.