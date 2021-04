Linha do Vale do Sousa mencionada no lançamento do Plano Ferroviário Nacional

O projeto da Linha do Vale do Sousa, que ligará Felgueiras a Valongo, passando por Paços de Ferreira, Paredes Lousada, foi mencionado esta segunda-feira na sessão de apresentação do Plano Ferroviário Nacional, projeto que vai definir a estratégia do Governo nos próximos anos.

Da sessão, que aconteceu em Lisboa com a presença do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi feita a “revelação” dos dois objetivos principais do plano: ligar com a ferrovia todas as capitais de distrito do país (faltam apenas Viseu, Vila Real e Bragança), assim como as cidades com mais de 20 mil habitantes (Felgueiras, Loulé e Quarteira).

Foi precisamente a apresentar o objetivo de fazer o comboio chegar a Felgueiras que o coordenador do grupo de trabalho do Plano Ferroviário Nacional, Frederico Francisco, referiu a linha ferroviária que está a ser estudada para a região do Vale do Sousa.

“A solução para criar uma ligação ferroviária a Felgueiras já está a ser estudada, que é a Linha do Vale do Sousa”, referiu o coordenador do projeto durante a sua apresentação.

Plano Ferroviário Nacional está a ser desenvolvido

O Plano Ferroviário Nacional vai ser constituído por quatro fases. A primeira é de auscultação às regiões e à população, para recolher as suas ideias. Até outubro, pode deixar o seu contributo numa página concebida especialmente para o efeito.

A segunda fase vai ser de redação do plano, entre julho e outubro, que depois será apresentado e discutido. Já a redação final vai estar concluída durante os primeiros três meses do próximo ano, altura em que o plano deve ser apresentado na Assembleia da República, segundo o ministro das Infraestruturas.

Reveja a sessão de lançamento do Plano Ferroviário Nacional, onde foi referida a Linha do Vale do Sousa.