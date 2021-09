Os centros de vacinação existentes no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Vale do Sousa Norte – que inclui os concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras – passaram a funcionar no modelo “Casa Aberta” para todos os utentes.

“O Diretor Executivo do ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte, informa que, no âmbito do processo

de vacinação COVID-19, dado terem sido atingidos valores elevados de inoculação neste ACeS,

encontra-se por vacinar uma franja reduzida de população”, lê-se na nota enviada.

Assim, atualmente os utentes não estão a ser chamados para vacinação, devendo comparecer sem convocatória “utilizando, preferencialmente, emissão de senha digital para vacinação em Casa Aberta” no próprio dia e no obrigatoriamente no centro do concelho de residência, fazendo-se acompanhar do cartão de cidadão e, sendo o caso, da medicação crónica.

Consulte os horários e localizações dos três centros de inoculação:

Felgueiras Morada: Pavilhão da Casa do Povo de Borba de Godim – Lixa – Ladário, sito na Travessa da

Casa do Povo 21, Vila Cova da Lixa, 4615-615 Lixa;

Horário: 2.ªfeira a 6.ª feira – das 08:00h às 14:00h;

Sábado – das 08:00h às 20:00h.

Lousada Morada: Pavilhão do Complexo Desportivo de Lousada, sito na Estrada de Vila Meã, 71,

Silvares, 4620-426 Lousada;

Horário: 2.ªfeira a 6.ª feira – das 08:00h às 14:00h;

Sábado – das 08:00h às 20:00h.

Paços de Ferreira Morada: Associação Empresarial de Paços de Ferreira, sita na Rua da Associação

Empresarial, 167, Carvalhosa, 4591-909 Paços de Ferreira;

Horário: 2.ªfeira a 6.ª feira – das 08:00h às 14:00h;

Sábado – das 08:00h às 20:00h.