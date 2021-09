A Unidade de Saúde de Meinedo vai retomar o seu normal funcionamento a partir da segunda-feira devido à “redução substancial no número de casos covid-19” na região. Já na próxima segunda-feira, os utentes inscritos no Polo de Meinedo, e que temporariamente obtiveram os seus cuidados de saúde no polo de Caide, podem recorrer à sua unidade.

“Dado ainda estarmos a enfrentar um período de transição, com a progressiva redução da mobilização de recursos médicos nas próximas semanas e com o objetivo de se assegurar a estabilização futura da Unidade de Saúde de Meinedo, pedimos a melhor compreensão aos utentes durante este período, na certeza de que este serviço permanecerá aberto e continuará dedicado à prestação dos melhores cuidados de saúde a esta população”, lê-se em comunicado enviado pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Vale do Sousa Norte.

Na nota, o ACeS deixou ainda recomendações relativamente ao contacto da Unidade de Saúde, que funcionará das 08h00 às 15h00h:

Sempre que possível deverá ser utilizado o contacto de correio eletrónico (e-mail) para toda e qualquer situação que o utente necessite de resolver com a sua Unidade de Saúde, devendo, sempre, colocar um contacto do próprio ou terceiro autorizado a resolver a situação exposta em seu nome, assim como acrescentar informação de identificação (nome e Número de utente do SNS) e especificar qual o motivo do contacto do utente.

Quando não for de todo possível a utilização do correio eletrónico (e-mail) ou caso o assunto não possa ser exposto/tratado por essa via, poderá ser utilizado o contacto de telemóvel disponibilizado pela Unidade de Saúde.

O contacto de telefone fixo deverá ser reservado para pedidos de consulta aberta, consulta do dia ou situações agudas de saúde.