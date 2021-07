O Ministério da Educação deu a conhecer, esta quinta-feira, o calendário escolar para o próximo ano letivo. As aulas terão início entre 14 e 17 de setembro para pré-escolar, básico e secundário. Para anos com exames nacionais, o ano letivo cessa a 7 de junho e para os restantes anos a 15, exceto para alunos de pré-escolar e primeiro ciclo, que acabam a 30 do mesmo mês.

Através de um despacho, que ainda não foi publicado em Diário de República, o ministério definiu ainda a calendarização dos períodos de aulas. O primeiro período terminará a 17 de dezembro, prolongando-se a paragem até 3 de janeiro. Já o segundo semestre estende-se até 5 de abril (com uma pausa letiva de três dias devido ao Carnaval, de 28 de fevereiro a 2 de março). A 19 de abril inicia-se o terceiro período.

Mantêm-se ainda as provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos, previstas para o período entre 2 de maio e 20 de junho, bem como as provas finais de ciclo no 9.º ano, cuja primeira fase deverá acontecer de 17 a 23 de junho. Já a primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário vai decorrer de 17 de junho a 16 de julho.