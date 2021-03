Abel Ferreira orgulhoso ao ser reconhecido na sua terra natal

O treinador penafidelense Abel Ferreira foi recebido na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Penafiel pelo presidente da autarquia.

Numa cerimónia simbólica, aquele que é também cidadão honorário da cidade de Penafiel, depois de ter recebido a Medalha de Ouro do concelho no dia maior da cidade, agradeceu o carinho e o reconhecimento que a sua terra natal lhe prestou. “Tenho muito orgulho em ser português, mas também tenho muito orgulho em ser penafidelense”, afirmou, recordando momentos da sua infância, vividos com alguns amigos que se encontravam na sala, em representação daqueles que não se puderam juntar à festa devido às limitações importas pela pandemia. “É sempre matar saudades, é sempre um orgulho regressar à minha terra natal. Sou penafidelense de gema”, referiu.

Abel Ferreira, que também foi recentemente condecorado pelo Presidente da República, partilhou estes reconhecimentos com todos aqueles que o ajudaram a ser aquilo que é hoje. “Eu estava ali a representar todos eles, porque acho que é muito redutor uma pessoa só ter o mérito. Isto é trabalho de muitos”, frisou. “Sou fruto das minhas vivências, das minhas experiências e todos eles foram por mim representados”, acrescentou.

Confessa ainda que se sentiu “acarinhado”, acreditando que as pessoas se sentiram “orgulhosas” pelas suas conquistas e possa, de alguma forma, ser exemplo para outros. “Assim como eu me inspirei em outras pessoas no meu percurso, acredito que haja jovens e pessoas que se possam inspirar em alguma coisa que eu tenha feito. E se assim for, é um dos meus objetivos de vida, ser e fazer feliz”.

E foi com um apelo que terminou a sua intervenção na Câmara Municipal de Penafiel. “Sejam felizes que eu vou tratar de fazer o mesmo”, rematou Abel Ferreira.

Abel Ferreira reconhecido em cerimónia simbólica

Depois de ter entregue a medalha de ouro a Abel Ferreira na cerimónia do dia da cidade, que se celebrou no passado dia 3 de março (medalha que foi recebida pela sua mulher, Ana Xavier, visto o treinador ainda se encontrar no Brasil), Antonino de Sousa quis receber pessoalmente o penafidelense e lamentou apenas que a cerimónia não pudesse ter sido aberta a toda a comunidade. “É um momento simples, mas muito sentido para nós e para todos os penafidelenses”, referiu o autarca.

Segundo o autarca, o percurso inspirador de Abel Ferreira fê-lo ser merecedor da mais alta distinção do município, percurso este que “além de trazer prestígio à cidade, é também um instrumento de promoção da nossa cidade”, referiu o edil municipal.