A Banda “Perfume” celebra este ano 14 anos e apresenta um novo álbum, denominado “Saudade”. Em conversa com o Jornal IMEDIATO, o vocalista Tozé Santos falou do percurso do projeto, das novidades deste novo álbum e do single que foi recentemente lançado, o “Junta a Ti”, que conta com a participação de Júlio Isidro e que vai trazer novas músicas, com outros duetos de várias personalidades nacionais.

Com um percurso amplamente reconhecido em Portugal e junto das comunidades portuguesas, os Perfume mantêm a sua génese, de cantar em Português, “as inspirações e aspirações” dos elementos que o integram. “Isto começou por ser um projeto em português, que vive, canta e respira em português e é assim que queremos continuar a fazê-lo e fazemos questão que o nosso contributo seja para o património da música nacional”, referiu Tozé Santos.

Em tempos de pandemia e à semelhança do que aconteceu com muitos artistas, viram-se privados do contacto com o público e dos concertos ao vivo, mas nem por isso pararam de trabalhar. Aproveitaram o tempo para desenvolver outras atividades ligadas à música, para compor e para fazer crescer o “Saudade”, que em breve verá a luz do dia. Veja a entrevista!