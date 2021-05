Depois de um empate a quatro bolas com o CD Póvoa, no regresso das competições da Zona Norte da II Divisão de Hóquei em Patins, o CDC Juventude Pacense vai receber, no sábado, o HC Mealhada e, no dia seguinte, deslocar-se a Valença, num fim-de-semana com jornada dupla.

“Estamos a recuperar com maior celeridade do que estava à espera. Já alguma amostra de mudança, mas temos de concretizar essa mudança em vitórias nestes dois jogos muito importantes”, afirmou ao IMEDIATO Marcelo Ribeiro, atleta da formação pacense.

Veja a antevisão do CDC Juventude Pacense vs HC Mealhada, partida que vai ser transmitida em direto na página de Facebook do IMEDIATO, no sábado, pelas 18:30.