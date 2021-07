O CDC Juventude Pacense anunciou, esta segunda-feira, que a atual equipa técnica dos seniores de hóquei em patins, composta por Hugo Azevedo e Nuno Puga, renovou o contrato e continuará no comando da equipa durante a próxima época.

“Desejamos à equipa técnica o maior sucesso na condução dos destinos da nossa equipa”, escreveu o clube, na sua página. Hugo Azevedo e Nuno Puga chegaram em maio deste ano, substituindo Paulo Morais, numa altura em que a equipa ainda não tinha vencido qualquer jogo.

Contudo, o Juventude Pacense assegurou durante o fim-de-semana a sua manutenção na zona Norte do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, ao vencer na penúltima jornada o HC Mealhada por 4-9. Com 28, ocupa a nona posição da tabela, tendo os mesmos pontos que o décimo classificado, o CD Póvoa, e menos três pontos que o oitavo, o Valença HC.

No domingo, a equipa pacense vai receber o CH Carvalhos, que atualmente ocupa a quinta posição. O derradeiro jogo do campeonato vai contar com transmissão em direto na página de Facebook do IMEDIATO, às 18:00.